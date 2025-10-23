Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:35, 23 октября 2025Забота о себе

Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

Врачи нашли у рэпера Gucci Mane шизофрению во время пандемии коронавируса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane и собравшийся выступить в Москве, рассказал о психическом расстройстве. Интервью об этом он дал проекту «The Breakfast Club».

По словам Дэвиса, в 2020 году, во время пандемии коронавируса, у него случился эпизод, заставивший открыто говорить о своем психическом здоровье и обратиться за помощью. Рэперу показалось, что он слышит голоса в голове, и что люди настроены против него. Врачи нашли у него шизофрению. «После этого я подумал, что, черт возьми, я должен просто взять на себя ответственность за собственное здоровье. Я больше не хочу, чтобы у меня снова был приступ. Пусть для этого нужно обращаться к врачам, принимать лекарства», — размышляет он.

Супруга Gucci Mane, певица Кейша Кайор, на момент дебюта заболевания была беременна. «Я не мог позволить себе завести семью с таким психическим здоровьем. Что если у меня случится приступ, от которого я не смогу оправиться?» — объясняет он решение обратиться за помощью.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023

Врачи прописали артисту необходимые лекарства, заставили отказаться от наркотиков и алкоголя, научили снижать стресс. Как он утверждает, с тех пор приступы не повторялись. По словам жены рэпера, она, если замечает странности в поведении мужа, удаляет из его телефона социальные сети и мессенджеры. «Теперь еще до начала эпизодов я все замечаю. Вот почему они не повторяются. Замечаю, что он не разговаривает со мной, хочет, чтобы его оставили в покое, не ест и не спит. В текстовых сообщениях после каждого слова стоит точка», — описала Кайор симптомы надвигающегося приступа у супруга.

13 декабря Gucci Mane впервые даст концерт в Москве, стоимость его выступления оценивается в 200 тысяч долларов. Дэвис заявил, что всегда хотел увидеть Кремль и Царь-колокол.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Варламов пожаловался на грязные стремные поезда в США

    К потолку цен ЕС на российскую нефть присоединились три страны

    В московской школе произошла давка

    Появилось видео уничтожения пункта дислокации ВСУ при помощи ФАБ-3000

    На Западе заявили о полном ядерном паритете России

    В Госдуме отреагировали на новые антироссийские санкции

    Каллас назвала новые антироссийские санкции признаком силы США

    В МИД отреагировали на запрет ЕС на импорт российского газа

    Россия передала Украине в 32 раза больше тел военных при обмене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости