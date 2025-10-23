Ценности
Стилист сравнила имиджи Полины Дибровой и Елены Товстик

Стилист Пылаева: В образах Дибровой больше харизмы, чем у Товстик
Екатерина Ештокина

Фото: @polinadibrova

Стилист, топ-эксперт по моде, блогер, телеведущая Люси Пылаева сравнила имиджи бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины и жены миллиардера Романа Товстика Елены. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам Пылаевой, Диброва отличается запоминающимся стилем, поскольку она не боится быть яркой. В то же время Товстик, как заявила эксперт, не стремится привлекать внимание нарядами, а делает ставку на уверенность и внутренний стержень.

При этом собеседница издания подчеркнула, что 36-летняя экс-супруга Диброва обладает большей харизмой, несмотря на то, что с точки зрения стилистики ее образы не идеальны.

Если судить по уровню трендов, обе далеки от модных экспериментов — ни Полина, ни Елена не гонятся за модной повесткой. Но именно Диброва превращает стиль в средство самопрезентации и уверенности. Она играет со светом, цветом, настроением, подает себя как звезду — и этим вызывает интерес публики. Товстик же остается более закрытой: ее эстетика спокойна и уравновешена, но без драйва и медийной энергии, которая сегодня решает многое

Люси Пылаевастилист

Ранее в октябре стилист Крис Эпплтон высмеял маску Ким Кардашьян на гала-вечере, скрывающую лицо. Эпплтон разместил снимки предпринимательницы, на которых она запечатлена в телесном наряде люксового бренда Maison Margiela

