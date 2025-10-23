Трамп на переговорах с Зеленским представил российскую позицию

Ермак: Трамп на переговорах с Зеленским представлял российскую позицию

Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским представлял российскую позицию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что в ходе встречи с американской стороной велась дискуссия, в ходе которой также озвучивались подробности обсуждений, состоявшихся во время телефонного разговора Трампа и российского президента Владимира Путина.

«Они ее представили. Однако позиция российской стороны — это не позиция Соединенных Штатов. Позиция США — и Трамп это четко озвучил — заключается в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии соприкосновения», — ответил он на вопрос журналиста о том, представлял ли Вашингтон на переговорах позицию Москвы.

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он подчеркнул, что принял такое решение, так как усомнился в ее эффективности.