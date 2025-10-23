Трамп разочаровался в России и Украине

Белый дом: Трамп разочарован обеими сторонами украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп разочарован как в России, так и в Украине. Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент уже долгое время демонстрирует разочарование обеими сторонами конфликта. Он всегда говорит, что для достижения хорошей мирной сделки обе стороны должны быть заинтересованы в ней», — сказала она.

До этого Трамп заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский стремятся к миру. Он также напомнил, что конфликт на Украине «приближается к четвертому году».

Глава Минфина США Скотт Бессент, в свою очередь, сообщил, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию украинского кризиса.