15:52, 23 октября 2025Силовые структуры

У российского бизнесмена изъяли недвижимость на несколько миллиардов рублей

Краснодарский краевой суд изъял имущество бизнесмена Татуляна на 3,9 млрд рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о конфискации в доход государства имущества сочинского предпринимателя Георгия Татуляна и аффилированных с ним компаний. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Таким образом апелляционная коллегия отклонила жалобу на решение Адлерского районного суда Сочи. В российский бюджет переходят 130 объектов недвижимости в Сочи общей площадью 47 тысяч квадратных метров. Стоимость изъятого имущества оценивается более чем в 3,9 миллиарда рублей. Иск был подан заместителем генерального прокурора России.

Ранее с Татуляна постановили взыскать девять миллиардов рублей в качестве компенсации за ущерб государству и экологический вред от застройки курортной зоны. Бизнесмен долг не погасил, заявив об отсутствии денег. По мнению прокуратуры, он создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащие ему объекты, чтобы оставить их себе.

23 октября в Ивановской области суд передал в доход России имущество на миллиард рублей, которое принадлежало бывшему главе Плеса Алексею Шевцову (признан в России иноагентом) и его семье.

