Уехавшая на гастроли Верка Сердючка заработала Зеленскому сотни миллионов рублей

Shot: Уехавшая на гастроли Сердючка заработала Зеленскому 700 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заработал на гастролях около 700 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, только один концерт в Германии принес украинским властям по меньшей мере 70 миллионов рублей.

Данилко с большим трудом получил разрешение на выезд из Украины. Его концерты в каждом европейском городе проходят с аншлагами. Каждый из шести уже состоявшихся выступлений принес примерно 530 тысяч евро (около 50 миллионов рублей).

В оставшихся семи городах ожидают не меньшую прибыль, а в немецком Людвигсбурге — даже выше: там продано 7100 билетов из 7200, и команда Сердючки рассчитывает на минимум 730 тысяч евро (примерно 70 миллионов рублей). В итоге тур должен собрать не менее 670 миллионов рублей. Однако все доходы от концертов направляются украинским властям, где принимают решение о том, выделять ли часть средств артистам.

25 сентября сообщалось, что Данилко могут не впустить в Россию. В материалах российских правоохранительных органов указано, что на данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ. По словам директора Игоря Турчинского, артист равнодушен к вероятному запрету.

