Украина подверглась массированному удару

Координатор Лебедев: Украина подверглась массированному бомбовому удару

Подконтрольная Киеву Запорожская и Сумская области подверглись массированному бомбовому удару. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его сведениям, по объектам противника были выпущены десятки корректируемых авиабомб (КАБ). «Пока конкретики нет, но утро будет явно насыщенным, прилетов уже хватает», — уточнил он.

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщает о мощнейших пожарах, которые начались в пригороде Чернигова после удара.

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что Харьков был атакован дальнобойной авиабомбой. По его словам, это могла быть модифицированная КАБ — оружие, которое представляет угрозу для всей Украины.