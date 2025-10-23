Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 23 октября 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о расстрелах на полигонах ВСУ

Пленный ВСУ Стеблянка заявил о расстрелах на украинских полигонах за побег
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают новобранцев на полигонах за попытку бегства. Об этом рассказал пленный украинский солдат Игорь Стеблянка, передает ТАСС.

«У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Потому боятся люди бежать, потому что могут расстрелять на полигонах», — рассказал пленный.

По его словам, о расстреле предупреждали и украинские инструктора на полигоне.

Ранее боец из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен российского военного с позывным Липецк. Как рассказал пленный, он попал под обстрел и был ранен, из-за чего не мог передвигаться.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости