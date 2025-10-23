Украинский пленный рассказал о расстрелах на полигонах ВСУ

Пленный ВСУ Стеблянка заявил о расстрелах на украинских полигонах за побег

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают новобранцев на полигонах за попытку бегства. Об этом рассказал пленный украинский солдат Игорь Стеблянка, передает ТАСС.

«У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Потому боятся люди бежать, потому что могут расстрелять на полигонах», — рассказал пленный.

По его словам, о расстреле предупреждали и украинские инструктора на полигоне.

Ранее боец из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен российского военного с позывным Липецк. Как рассказал пленный, он попал под обстрел и был ранен, из-за чего не мог передвигаться.