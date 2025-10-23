Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 23 октября 2025Бывший СССР

К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ, в том числе из госпиталей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают южнее Волчанска личный состав спецрот, в том числе из госпиталей, рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Отмечается, что командование украинской армии в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска.

«И перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске, взяв несколько зданий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Страны ЕС переругались из-за российских активов

    Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

    К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

    В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

    Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости