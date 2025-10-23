Мир
21:10, 23 октября 2025Мир

В Белом доме назвали причину разочарования Трампа в России

Белый дом: Трамп не видит заинтересованности России в достижении мира на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не видит заинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине. Такую причину его разочарования в РФ назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции.

«Со стороны РФ он не увидел достаточного интереса или действий в направлении мира. Трамп хочет увидеть действия, а не просто разговоры», — сказала она.

При этом Левитт подчеркнула, что встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным «не исключена полностью».

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Глава Белого дома сказал, что у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели, но добавил, что встреча состоится в будущем.

