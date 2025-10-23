Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 23 октября 2025Россия

В Челябинской области заявили о пропавших после взрыва на заводе

Губернатор Текслер: В Копейске местонахождение 12 человек устанавливается
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Копейске местонахождение 12 человек устанавливается после взрыва на заводе. О пропавших заявил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Российский глава отметил, что 10 граждан в результате чрезвычайного происшествия спасти не удалось.

Текслер в посте пояснил, что сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы на месте происшествия.

По информации губернатора, исчезли сотрудники предприятия.

До этого стало известно, что число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 19 человек.

По словам Текслера, пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое оказались в ожоговом отделении городской больницы №6 Челябинска, двух граждан отвезли в областную клинику.

Взрыв на заводе в Челябинской области произошел вечером 22 октября. Предположительно, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости