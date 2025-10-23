В Челябинской области заявили о пропавших после взрыва на заводе

Губернатор Текслер: В Копейске местонахождение 12 человек устанавливается

В Копейске местонахождение 12 человек устанавливается после взрыва на заводе. О пропавших заявил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Российский глава отметил, что 10 граждан в результате чрезвычайного происшествия спасти не удалось.

Текслер в посте пояснил, что сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы на месте происшествия.

По информации губернатора, исчезли сотрудники предприятия.

До этого стало известно, что число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 19 человек.

По словам Текслера, пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое оказались в ожоговом отделении городской больницы №6 Челябинска, двух граждан отвезли в областную клинику.

Взрыв на заводе в Челябинской области произошел вечером 22 октября. Предположительно, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.