12:45, 23 октября 2025Мир

В МИД России прокомментировали ядерные учения НАТО

Захарова: Ядерные учения НАТО являются глубоко дестабилизирующими
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ядерные учения стран НАТО носят дестабилизирующий характер и повышают напряженность в регионе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 19-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наши оценки на этот счет неизменны: само по себе существование практики совместных ядерных миссий, в рамках которых страны альянса регулярно совершенствуют навыки коллективного применения развернутого в Европе американского ядерного оружия по территории России и по территории союзников России является глубоко дестабилизирующим», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва не намерена игнорировать такие учения и изучает возможные механизмы для реализации ядерного сдерживания.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия. «Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 13 октября. Учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников», — говорится в комментарии к видеообращению Рютте.

