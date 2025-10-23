Забота о себе
15:32, 23 октября 2025Забота о себе

В Минздраве испугались количества съедаемой россиянами соли

Глава Минздрава Мурашко: Россияне съедают соли в 2,5 раза больше нормы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что его пугают данные о количестве соли и сахара в рационе россиян. Его слова цитирует «Интерфакс».

Выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025», глава Минздрава сообщил, что россияне съедают соли в 2,5 раза больше, чем рекомендуют медики. Потребление сахара, по его словам, превышает норму в четыре раза. «Есть цифры, которые меня не могут не пугать», — прокомментировал эти данные министр.

Мурашко добавил, что потребление мяса в России немного выше оптимальных значений, а рыбы — наоборот, меньше. Также он отметил, что россияне не едят достаточно фруктов и овощей.

Ранее Михаил Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие. По его словам, раньше в приоритете была продолжительность жизни, теперь фокус внимания смещается на продление здоровой жизни.

