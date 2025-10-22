Россия
20:15, 22 октября 2025

В России призвали пересмотреть взгляды на старение

Глава Минздрава Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал во время пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение». Он пояснил, что раньше рассматривался приоритет продления продолжительности жизни, а также лечения хронических заболеваний.

«Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здорового, здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко.

Ранее стало известно, что Минздраву России предложили принять меры против навязывания платных услуг в коммерческих медцентрах. Отмечается, что принцип оплаты в медцентрах негативно влияет на качество обслуживания пациентов, так как врачи обязаны выполнять показатели эффективности (KPI), зависящие от стоимости проданных услуг.

