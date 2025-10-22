В России призвали пересмотреть взгляды на старение

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал во время пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение». Он пояснил, что раньше рассматривался приоритет продления продолжительности жизни, а также лечения хронических заболеваний.

«Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здорового, здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко.

