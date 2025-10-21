В Госдуме призвали пресечь навязывание платных услуг в медцентрах

В Госдуме предложили принять меры против навязывания платных услуг в медцентрах

Минздраву России предложили принять меры против навязывания платных услуг в коммерческих медцентрах. Соответствующее письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко направил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает телеканал «360».

В обращении сказано, что депутат готов инициировать необходимые поправки в законодательство.

«Прошу вас дать поручение рассмотреть предложение о создании правового механизма, направленного на борьбу с навязыванием платных услуг в сфере медицинского обслуживания», — написал он.

По мнению Нилова, принцип оплаты в медцентрах негативно влияет на качество обслуживания пациентов, так как врачи обязаны выполнять показатели эффективности (KPI), зависящие от стоимости проданных услуг. Такой подход в целом подрывает доверие к системе здравоохранения, считает депутат.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам чаще менять поликлинику — раз в три месяца вместо одного года. По мнению депутатов, это позволит людям быстрее адаптироваться к изменениям в сфере здравоохранения, например, при переезде или смене места работы.

