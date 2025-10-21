Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 21 октября 2025Россия

В Госдуме призвали пресечь навязывание платных услуг в медцентрах

В Госдуме предложили принять меры против навязывания платных услуг в медцентрах
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Минздраву России предложили принять меры против навязывания платных услуг в коммерческих медцентрах. Соответствующее письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко направил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает телеканал «360».

В обращении сказано, что депутат готов инициировать необходимые поправки в законодательство.

«Прошу вас дать поручение рассмотреть предложение о создании правового механизма, направленного на борьбу с навязыванием платных услуг в сфере медицинского обслуживания», — написал он.

По мнению Нилова, принцип оплаты в медцентрах негативно влияет на качество обслуживания пациентов, так как врачи обязаны выполнять показатели эффективности (KPI), зависящие от стоимости проданных услуг. Такой подход в целом подрывает доверие к системе здравоохранения, считает депутат.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам чаще менять поликлинику — раз в три месяца вместо одного года. По мнению депутатов, это позволит людям быстрее адаптироваться к изменениям в сфере здравоохранения, например, при переезде или смене места работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости