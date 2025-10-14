Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:41, 14 октября 2025Россия

Россиянам захотели разрешить чаще менять поликлинику

Россиянам могут разрешить менять поликлинику каждые три месяца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Государственной думе хотят разрешить россиянам менять поликлинику каждые три месяца, пишет ТАСС.

С такой инициативой выступила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 14 октября.

В случае принятия поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» россияне смогут менять поликлинику раз в три месяца вместо одного года, то есть в четыре раза чаще.

По мнению депутатов, это позволит людям быстрее адаптироваться к изменениям в сфере здравоохранения — например, при переезде или смене места работы.

Ранее российские пациенты пожаловались на сложности с получением медицинского оборудования, необходимого при сахарном диабете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    В Германии указали на утрату влияния на мировой арене

    Останки женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

    Израильская газета поместила на обложку силуэт Трампа из фотографий заложников

    Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

    Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

    Мужчина испугался похода на работу из-за одного отправленного по ошибке письма

    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Рогов заявил о шатком положении главкома ВСУ

    В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости