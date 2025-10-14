Россиянам захотели разрешить чаще менять поликлинику

Россиянам могут разрешить менять поликлинику каждые три месяца

В Государственной думе хотят разрешить россиянам менять поликлинику каждые три месяца, пишет ТАСС.

С такой инициативой выступила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 14 октября.

В случае принятия поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» россияне смогут менять поликлинику раз в три месяца вместо одного года, то есть в четыре раза чаще.

По мнению депутатов, это позволит людям быстрее адаптироваться к изменениям в сфере здравоохранения — например, при переезде или смене места работы.

Ранее российские пациенты пожаловались на сложности с получением медицинского оборудования, необходимого при сахарном диабете.