Бывший СССР
09:52, 23 октября 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о неверии Трампа в успехи ВСУ

Ермак: Трамп не верил в успех Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп ранее считал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Об этом завил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Во всяком случае он не был убежден в том, что Украина достаточно успешно сопротивляется и способна наносить врагу болезненные удары в ответ», — сказал он.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Собеседник The New York Times отметил, что Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.

До этого Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что за счет его усилий преодолено уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира, но остался еще один, и это — украинский кризис.

