Мир
00:27, 23 октября 2025Мир

В Польше выявили серьезные нарушения в украинских продуктах

Инспекция в Польше выявила серьезные нарушения в продуктах с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

В большинстве продуктов питания с Украины, продаваемых в Польше, выявили серьезные нарушения в 41 магазине. Об этом сообщила инспекция качества агропродовольственных товаров (IJHARS).

Отмечается, что чаще всего инспекторы обращали внимание на отсутствие маркировки на польском языке. Кроме того, нарушения касались отсутствия полного перечня ингредиентов и информации об аллергенах. Помимо этого указывались неправильные даты хранения. Уточняется, что значительное количество нарушений было зафиксировано в рыбной продукции (77,8 процентов случаев) и в категориях кондитерских изделий (71,2 процента).

В общей сложности было проверено 52 магазина, в том числе в 42 стационарных и 10 онлайн-магазинах, и 359 партий продукции.

В 2022-м Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Однако этот шаг ударил по местным фермерам — особенно по производителям из Польши, Франции, Венгрии и Словакии.

