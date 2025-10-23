Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 23 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

Депутат Журова: Трамп давит на Россию, чтобы быстрее завершить конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

США изменили подход к урегулированию украинского конфликта, перейдя к политике давления на обе стороны, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила это стремлением американского лидера Дональда Трампа ускорить процесс подписания мирных соглашений.

«Трамп хотел, чтобы все было быстрее. Думаю, что и его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была не слишком результативной. Это раздражает Трампа, и он начинает давить на обе стороны. На Украину — отказывая в поставках определенных вооружений, на Россию — вводя санкции», — сказала депутат.

Журова отметила, что новые ограничения против России не повлияют на политику страны. Она также добавила, что любое давление только усугубляет ситуацию, но не решает ключевых проблем, что необходимо для реального урегулирования конфликта.

«Вопросы ведь и правда непростые. Это, в частности, территории, границы. Нужно все это четко обговорить и зафиксировать, чтобы на мирных переговорах это уже было железно определено. А договориться не могут. И есть много нюансов, где стороны не согласны», — объяснила Журова.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Одной из них стало открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

    Российские мужчины назвали главные требования к возлюбленной

    Дачников обяжут бороться с борщевиком

    Число пострадавших при взрыве на заводе в Челябинской области выросло

    Россиянин пнул колонку на улице с играющей украинской музыкой и остался без ноги

    В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

    Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости