В России призвали переориентировать программу маткапитала

Матвиенко призвала переориентировать программу маткапитала на многодетность

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала переориентировать в России программу материнского капитала на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей, передает ТАСС.

С такой инициативой она выступила в ходе первого заседания Совета по демографической и семейной политике, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

По мнению спикера Совфеда, в целом все дополнительные федеральные и региональные меры поддержки следует сконцентрировать на рождении третьего и последующих детей.

Кроме того, на заседании с главой государства Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке. По ее задумке, чем больше детей, тем ниже ставка.

До этого Путин заявил, что решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждого человека, без какого-либо давления.