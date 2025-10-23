Россия
В России призвали переориентировать программу маткапитала

Матвиенко призвала переориентировать программу маткапитала на многодетность
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала переориентировать в России программу материнского капитала на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей, передает ТАСС.

С такой инициативой она выступила в ходе первого заседания Совета по демографической и семейной политике, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

По мнению спикера Совфеда, в целом все дополнительные федеральные и региональные меры поддержки следует сконцентрировать на рождении третьего и последующих детей.

Кроме того, на заседании с главой государства Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке. По ее задумке, чем больше детей, тем ниже ставка.

До этого Путин заявил, что решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждого человека, без какого-либо давления.

