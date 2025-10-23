В России высказались о запрете ЕС на поставки игрушек с моторчиком

Экономист связал запрет поставок игрушек с моторчиком с утратой рациональности

Запрещая поставки в Россию цветов, мха и игрушек с моторчиком, чиновники Евросоюза пытаются пресечь хоть какие-нибудь экономические связи, действуя при этом нерационально, считает кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Его высказывания приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Они наверняка дают какие-то объяснения. Наверное, из игрушек мы извлекаем моторчики и из них делаем дальнобойные ракеты. Наверное, только такая там логика», — поделился экономист, посетовав, что «рациональность тут покинула чат».

Ранее 23 октября стало известно, что среди категорий товаров, на которые ЕС распространил антироссийские санкции, оказались в том числе цветы, а также унитазы и прочая сантехника. В список, расширенный на десятки позиций, вошли и игрушки со встроенным моторчиком, выполненные из пластика.