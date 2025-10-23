В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

Кравцов: Школьников могут обязать сдавать ЕГЭ по духовно-нравственной культуре

В России школьников могут обязать сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по духовно-нравственной культуре. Ввести еще один предмет для сдачи экзамена захотели в Минпросвещения, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Предмет в российских школах появится с 2026 года. Целью программы является формирование у детей мировоззрения, которое основано на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

«Планируем, что в том числе предметные результаты духовно-нравственной культуры России войдут в Единый государственный экзамен», — обозначил Кравцов.

Ранее стало известно, что для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. Речь, в частности, шла о таких направлениях подготовки, как социология, юриспруденция, реклама и PR.