Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 23 октября 2025Россия

В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

Кравцов: Школьников могут обязать сдавать ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В России школьников могут обязать сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по духовно-нравственной культуре. Ввести еще один предмет для сдачи экзамена захотели в Минпросвещения, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Предмет в российских школах появится с 2026 года. Целью программы является формирование у детей мировоззрения, которое основано на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

«Планируем, что в том числе предметные результаты духовно-нравственной культуры России войдут в Единый государственный экзамен», — обозначил Кравцов.

Ранее стало известно, что для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. Речь, в частности, шла о таких направлениях подготовки, как социология, юриспруденция, реклама и PR.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

    Российские мужчины назвали главные требования к возлюбленной

    Дачников обяжут бороться с борщевиком

    Число пострадавших при взрыве на заводе в Челябинской области выросло

    Россиянин пнул колонку на улице с играющей украинской музыкой и остался без ноги

    В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

    Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости