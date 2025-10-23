Россия
В российском регионе из-за атаки дрона получил ранения боец самообороны

Гладков: В Белгородской области из-за атаки дрона ранен боец самообороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В поселке Малиновка Белгородской области из-за атаки дрона получил ранения боец самообороны, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что мужчина со множественными осколочными ранениями был направлен в городскую больницу, ему оказывается помощь.

Кроме того, в Белгороде из-за атак беспилотников выбито окно в одной из квартир, пробиты крыши гаража и предприятия, посечены осколками 13 автомобилей. В Белгородском районе также были повреждены частные дома, крыши и автомобили.

В Шебекинском округе сгорел легковой автомобиль, еще несколько получили повреждения, также разрушены стены нескольких домов, заборы и ворота. В Грайворонском округе беспилотники повредили оборудование сельскохозяйственного предприятия, в хуторе Леоновка отсутствует электроснабжение.

В ночь на четверг, 23 октября, ВСУ выпустили по России свыше 130 беспилотников. Больше всего дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. При атаке пострадали свыше десяти человек, уточнил Гладков.

