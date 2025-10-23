Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:01, 23 октября 2025Из жизни

В сосисках и пельменях нашли человеческие зубы

В Китае люди начали находить в сосисках и пельменях искусственные зубы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Китае потребители начали находить в мясных полуфабрикатах человеческие зубы. Об этом сообщает South China Morning Post.

В течение двух дней, 13 и 14 октября, поступили три независимых сообщения от потребителей, которые обнаружили искусственные человеческие зубы в готовой продукции. Одна из жалоб касалась сосисок, купленных в провинции Цзилинь, где женщина нашла в мясном изделии целый ряд из трех зубов.

Второй инцидент произошел в сети ресторанов Sanjin Soup Dumplings в городе Дунгуань. Пожилой мужчина обнаружил в димсамах, китайской разновидности пельменей, два зуба, которые ему не принадлежали. Третий случай был зафиксирован в шанхайском магазине Sam’s Club, где в ореховом пироге с финиками покупательница нашла искусственный зуб с металлическим штифтом.

Представитель магазина Sam’s Club выразил недоумение в связи с происшествием. Он настаивал, что на фабрике «не должно быть таких проблем». Покупательнице предложили компенсацию в тысячу юаней (около 11,3 тысячи рублей) за пирог стоимостью 27,8 юаня (около 306 рублей), однако женщина отказалась от выплат, объяснив это «неправильным отношением» к проблеме со стороны магазина.

Материалы по теме:
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023
«Стошнит от одной мысли о таком» Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
«Стошнит от одной мысли о таком»Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
3 января 2023

История с зубами быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Некоторые комментаторы высказали предположение, что рабочие на фабриках могли случайно потерять зубные протезы в процессе производства. Другие пришли к более мрачным выводам, намекнув, что в сосисках и пельменях могло быть человеческое мясо.

Ранее сообщалось, что студенты инженерного колледжа в Индии стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Причиной стала мертвая змея в еде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

    Число пострадавших при взрыве на заводе в Челябинской области выросло

    Россиянин пнул колонку на улице с играющей украинской музыкой и остался без ноги

    В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

    Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    В России объяснили причины отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Ушедший из России автогигант уволит сотни сотрудников из-за кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости