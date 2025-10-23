В США предрекли сделку с Россией на триллион долларов после окончания конфликта на Украине

Член Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсети Х предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.
«Я абсолютно уверена в том, что президент Трамп достигнет устойчивой мирной сделки с Россией. И в перспективе договорится о торговом соглашении на триллион долларов, которое будет на пользу всему миру», — отметила политик.
Ранее Луна обратилась к соотечественникам, призвав их молиться за мир и президента Дональда Трампа после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.