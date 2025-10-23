Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 23 октября 2025Мир

В США предрекли сделку с Россией на триллион долларов после окончания конфликта на Украине

Политик Луна: США и РФ заключат сделку на $1 трлн после конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Член Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсети Х предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.

«Я абсолютно уверена в том, что президент Трамп достигнет устойчивой мирной сделки с Россией. И в перспективе договорится о торговом соглашении на триллион долларов, которое будет на пользу всему миру», — отметила политик.

Ранее Луна обратилась к соотечественникам, призвав их молиться за мир и президента Дональда Трампа после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    Захарова поинтересовалась потраченной США на Зеленского суммой

    Михалков призвал каждого россиянина отслужить в армии

    Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

    Стало известно о роскошной недвижимости супруги Стаса Михайлова на миллиард рублей

    Психолог рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед исчезновением

    В российском городе автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми

    Трамп пообещал проведение наземных операций в Венесуэле

    Орбан сделает ЕС предложение по России

    В США обвинили Зеленского во влиянии на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости