В США предрекли сделку с Россией на триллион долларов после окончания конфликта на Украине

Политик Луна: США и РФ заключат сделку на $1 трлн после конфликта на Украине

Член Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсети Х предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.

«Я абсолютно уверена в том, что президент Трамп достигнет устойчивой мирной сделки с Россией. И в перспективе договорится о торговом соглашении на триллион долларов, которое будет на пользу всему миру», — отметила политик.

Ранее Луна обратилась к соотечественникам, призвав их молиться за мир и президента Дональда Трампа после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.