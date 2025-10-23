Россия
01:45, 23 октября 2025

Памфилова выступила с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области

Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, предостерегла власти Запорожской области от внесения изменений в местное законодательство, поскольку это может привести к разрушению избирательной системы региона. Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК.

Памфилова отправила телеграмму Законодательному собранию Запорожской области, в которой предупредила о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, способных привести к разрушению избирательной системы региона.

Речь идет о законопроекте, который дает губернатору Евгению Балицкому и областному парламенту полномочия по роспуску областной избирательной комиссии.

Ранее стало известно, что семь российских губернаторов попали в зону низкой политической устойчивости в рейтинге «Госсовет 2.0». В «красной зоне» оказались губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также главы Северной Осетии и Дагестана Сергей Меняйло и Сергей Меликов.

