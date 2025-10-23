Офицер ВСУ Тимочко: Женщины должны служить, а не прятаться за спинами мужчин

Женщины должны служить в армии, а не прятаться за спинами мужчин. Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко, передает «Страна.ua».

По его мнению, в противном случае все больше людей будут призывать к принудительной мобилизации женщин. Он добавил, что чем больше украинок добровольно пойдут на фронт, тем меньше в стране будет призывов их мобилизовывать. Тимочко добавил, что его жена уже служит в армии.

Ранее на Украине в спешном порядке начали формировать мобильные группы противовоздушной обороны из женщин. В силовых структурах добавили, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев.

До этого жительница Одессы заявила, что руководство Украины довело население города до нищеты. По ее словам, доход снизился даже у тех, кто торговал на рынке и всегда имел деньги.