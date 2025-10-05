Бывший СССР
06:07, 5 октября 2025

В Одессе рассказали о нищете жителей города

Жительница Одессы обвинила власти в доведении населения до нищеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Жительница Одессы заявила, что руководство Украины довело население города до нищеты. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина сообщила, что жители Одессы выживают на грани нищеты.

«Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чем. Потому что им просто нечего жрать. Потому что на пенсию, что такое 2-3 тысячи, если это 50-60 евро?» — рассказала она.

По словам женщины, доход снизился даже у тех, кто торговал на рынке и всегда имел деньги. По ее словам, это произошло из-за падения покупательской способности у граждан.

Ранее в Одессе после взрывов произошел мощный пожар. В результате ударов в ряде городских районов зафиксировали перебои с электроснабжением и водой.

    Все новости