Полковник Райснер: Желание Зеленского заморозить конфликт означает отчаяние

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта говорит об отчаянии властей страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten.

Военный указал на отчаяние Зеленского из-за России и предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут продолжать боевые действия.

«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом», — отметил Райснер.

Ранее Зеленский назвал одно условие для переговоров по Украине. По его словам, необходимо заморозить линию фронта для начала диалога.