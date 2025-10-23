Мир
Военный указал на отчаяние Зеленского из-за России

Полковник Райснер: Желание Зеленского заморозить конфликт означает отчаяние
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта говорит об отчаянии властей страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten.

Военный указал на отчаяние Зеленского из-за России и предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут продолжать боевые действия.

«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом», — отметил Райснер.

Ранее Зеленский назвал одно условие для переговоров по Украине. По его словам, необходимо заморозить линию фронта для начала диалога.

