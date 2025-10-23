Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:33, 23 октября 2025Забота о себе

Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

Врач Ашрафи посоветовал для иммунитета выходить в любую погоду на улицу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

В холодное время года намного сложнее оставаться здоровым и энергичным, считает врач общей практики Бабак Ашрафи. Способ добиться этого он назвал изданию The Guardian.

Ашрафи заявил, что три главных принципа здоровья — это сбалансированное питание, хороший сон и физическая активность. По его мнению, соблюдения этих принципов достаточно, чтобы хорошо себя чувствовать зимой. Однако он раскрыл еще несколько правил, которые помогут укрепить иммунитет и лучше сопротивляться простудам.

Так, в первую очередь врач посоветовал сделать прививки от гриппа, а также чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. Еще один, менее очевидный, по его мнению, совет, — это в любую погоду выходить на улицу хотя бы на 10 минут в день. Врач объяснил, что прогулки и свежий воздух полезны не только для физического, но и для эмоционального здоровья. «Они помогают бороться с хандрой и апатией», — отметил врач.

box#3372995

Ашрафи добавил, что популярные витаминные добавки, которые часто пьют зимой для поддержания здоровья, зачастую оказываются неэффективными. Он объяснил, что причина этого, скорее всего, в скудном рационе питания. По его мнению, намного полезнее есть больше богатых витаминами продуктов, а добавки употреблять только при наличии подтвержденного дефицита.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен рассказала о признаках дефицита йода. По ее словам, симптомы этого состояния зачастую неочевидны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Лазейку для избежания штрафов за отсутствие регистрации у россиян запретили

    Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда»

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости