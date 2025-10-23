Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

Врач Ашрафи посоветовал для иммунитета выходить в любую погоду на улицу

В холодное время года намного сложнее оставаться здоровым и энергичным, считает врач общей практики Бабак Ашрафи. Способ добиться этого он назвал изданию The Guardian.

Ашрафи заявил, что три главных принципа здоровья — это сбалансированное питание, хороший сон и физическая активность. По его мнению, соблюдения этих принципов достаточно, чтобы хорошо себя чувствовать зимой. Однако он раскрыл еще несколько правил, которые помогут укрепить иммунитет и лучше сопротивляться простудам.

Так, в первую очередь врач посоветовал сделать прививки от гриппа, а также чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. Еще один, менее очевидный, по его мнению, совет, — это в любую погоду выходить на улицу хотя бы на 10 минут в день. Врач объяснил, что прогулки и свежий воздух полезны не только для физического, но и для эмоционального здоровья. «Они помогают бороться с хандрой и апатией», — отметил врач.

Ашрафи добавил, что популярные витаминные добавки, которые часто пьют зимой для поддержания здоровья, зачастую оказываются неэффективными. Он объяснил, что причина этого, скорее всего, в скудном рационе питания. По его мнению, намного полезнее есть больше богатых витаминами продуктов, а добавки употреблять только при наличии подтвержденного дефицита.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен рассказала о признаках дефицита йода. По ее словам, симптомы этого состояния зачастую неочевидны.

