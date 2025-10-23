Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:49, 23 октября 2025Бывший СССР

ВСУ использовали запрещенный белый фосфор в Херсонской области

РИА Новости: ВСУ применили боеприпасы с белым фосфором в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили боеприпасами с белым фосфором по левому берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Камень.

Он отметил, что лично наблюдал применение украинскими военными запрещенных снарядов недалеко от жилых районов. Помимо этого бойцы ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Собеседник рассказал, что российские военные выдвинулись на проверку гражданского населения и старались оказать помощь.

Ранее военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Киндер заявил, что ВСУ в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Он рассказал, что использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

    Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника и выдали скорбящей семье другого

    Белла Хадид пришла на свадьбу сестры без бюстгальтера и обуви

    Девушку едва не стошнило от гигиенической привычки парня

    ВС России накрыли несколько сотен бойцов ВСУ в Камышанах

    ВСУ использовали запрещенный белый фосфор в Херсонской области

    Россиянам рассказали о выходных в ноябре

    Названы сроки завершения реконструкции Московского ипподрома

    Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2026 году

    Мужчина начал делать операции по увеличению пениса в своей машине и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости