РИА Новости: ВСУ применили боеприпасы с белым фосфором в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили боеприпасами с белым фосфором по левому берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Камень.

Он отметил, что лично наблюдал применение украинскими военными запрещенных снарядов недалеко от жилых районов. Помимо этого бойцы ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Собеседник рассказал, что российские военные выдвинулись на проверку гражданского населения и старались оказать помощь.

Ранее военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Киндер заявил, что ВСУ в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Он рассказал, что использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушье.