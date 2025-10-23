Захарова призвала заниматься урегулированием конфликта не у стойки микрофона

Захарова: Урегулирование конфликта должно происходить не у стойки микрофона

Урегулирование украинского конфликта является долгой и кропотливой работой, оно должно происходить не у стойки микрофона. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это трудная и кропотливая работа и делать ее надо не у стойки микрофона, не через утечки и вбросы. Делать ее надо, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Мне кажется, здесь все очевидно», — сказала она.

Дипломат также высказалась о препятствиях в согласовании политических рамок урегулирования конфликта. По ее словам, Москва не видит значимых препон в диалоге с США по данному вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он подчеркнул, что принял такое решение, так как усомнился в ее эффективности.