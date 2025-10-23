Мир
В МИД России высказались о препятствиях в диалоге с США по Украине

Захарова: Россия не видит препятствий в диалоге с США по рамкам урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не видит препятствий в диалоге с США по рамкам урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД, обсуждение этого вопроса является «трудной и кропотливой работой». Она подчеркнула, что подобная работа проводится «не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы», а за счет дипломатических усилий и проведения переговоров.

Ранее Захарова заявила, что МИД России открыт к продолжению контактов с Государственным департаментом США.

