Захарова прокомментировала слова Каллас о встрече Путина и Трампа

Захарова: Представители Запада и Каллас разрушают основы собственного уклада

Представители стран Запада, в том числе верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, своими заявлениями разрушают основы своего же уклада и устройства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек, имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике», — прокомментировала дипломат слова Каллас о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, недавно Венгрию посещал лидер другой страны, входящей в круг интересов Международного уголовного суда, и тогда европейские лидеры рассуждали о том, «как им сложно представить его арест».

Захарова добавила, что эта ситуация продемонстрировала запутанность Евросоюза и разрушение основ его уклада и устройства.

Ранее Каллас назвала «не очень приятным» факт возможной встречи президентов России и США в Венгрии.