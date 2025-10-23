Бывший СССР
Зеленский раскрыл детали беседы с Си Цзиньпином о России

Зеленский: Китай не помогает Украине и не хочет поражения России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Китай не помогает Украине и не хочет поражения России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время ответов на вопросы журналистов, трансляция велась на YouTube-канале офиса главы государства.

«Си сказал мне, что не будет продавать оружие. Я знаю одно: Китай помогает России. Китай не помогает Украине. Китай не заинтересован в нашей победе и поражении России», — рассказал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что Tomahawk Киев может получить уже завтра. «Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"», — сказал политик.

До этого Зеленский рассказал, что главным результатом его беседы с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стала отмена встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии.

