Зеленский рассказал о производстве дальнобойных ракет на Украине

Украина производит дальнобойные ракеты, которые способны достичь целей на расстоянии три тысячи километров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, трансляция была доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.
«Есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем», — рассказал он.
По словам Зеленского, Украина способна изготавливать ракеты с дальностью полета от 150 до трех тысяч километров. Он также подчеркнул, что для массового производства такого вооружения Киев нуждается в дополнительном финансировании.
Ранее Зеленский понадеялся на получение дальнобойных ракет Tomahawk от своих партнеров уже завтра. Американское информагентство Associated Press (AP) отмечает, что дальность применения Tomahawk достигает 1600 километров.