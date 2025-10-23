Бывший СССР
Зеленский рассказал о производстве дальнобойных ракет на Украине

Зеленский: Украина может производить ракеты с дальностью полета до 3 тысяч км
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина производит дальнобойные ракеты, которые способны достичь целей на расстоянии три тысячи километров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, трансляция была доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Есть четкое использование дальнобойных возможностей украинского производства, мы их задействуем», — рассказал он.

По словам Зеленского, Украина способна изготавливать ракеты с дальностью полета от 150 до трех тысяч километров. Он также подчеркнул, что для массового производства такого вооружения Киев нуждается в дополнительном финансировании.

Ранее Зеленский понадеялся на получение дальнобойных ракет Tomahawk от своих партнеров уже завтра. Американское информагентство Associated Press (AP) отмечает, что дальность применения Tomahawk достигает 1600 километров.

