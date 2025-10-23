Экономика
12:28, 23 октября 2025Экономика

Жителей Подмосковья уличили в захвате земель

В Подмосковье выявлено 1632 случая самовольного занятия земельных участков
Мария Черкасова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Московской области с января по сентябрь 2025 года было выявлено и устранено 1632 случая самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Это нарушение является самым распространенным. Для его устранения собственник должен либо освободить незаконно занятый участок, либо оформить его в собственность официально через процедуру перераспределения, также известную как «прирезка». Большинство владельцев выбирают именно этот способ, легально присоединяя дополнительные площади к своей земле. Благодаря процедуре перераспределения местные бюджеты за три квартала 2025 года пополнились на 169 миллионов рублей.

В качестве примера министерство привело муниципальный округ Истра, где во время рейда выявили самозахват земли площадью 843 квадратных метра. Собственник решил узаконить участок, оформив его через перераспределение, что принесло местному бюджету свыше 1,2 миллиона рублей. Наиболее эффективная работа по устранению самозахватов за отчетный период отмечена в Богородском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах, где было ликвидировано 208, 137 и 124 случаев соответственно.

Ранее дачникам напомнили, что руководители садоводческих некоммерческих товариществ не вправе взимать штрафы с членов товарищества.

    Все новости