Экономика
10:07, 22 октября 2025Экономика

Дачникам назвали способ борьбы с незаконными штрафами

Депутат Чаплин: СНТ не имеет права брать штраф с дачников
Мария Черкасова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Руководители садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) не вправе взимать штрафы с членов товарищества. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Председатели СНТ иногда пытаются взимать штрафы с садоводов, однако действующее законодательство не дает правлениям товариществ полномочий вводить штрафы для своих членов — эти попытки могут рассматриваться как превышение должностных полномочий. Штрафы за нарушения в СНТ могут взыскиваться только по решению общего собрания и в рамках закона. Чаплин рекомендовал садоводам требовать у председателя письменное обоснование таких требований с указанием оснований и ссылкой на решение общего собрания членов СНТ.

Каждый член СНТ вправе изучать протоколы общих собраний и убедиться, что решение принималось большинством голосов. Также в документах должно быть ясно указано, за что именно взимается плата.

Если председатель принимает незаконные меры, например, отключает электричество или воду, важно фиксировать эти нарушения и обращаться в правоохранительные органы, так как такие действия считаются самоуправством. В случае отсутствия законных оснований для взимания штрафа садоводы могут жаловаться в прокуратуру или суд.

Ранее Чаплин напомнил, что члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) имеют право требовать у своих председателей все протоколы собраний и финансовые документы для контроля их работы.

