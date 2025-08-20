Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

Члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) имеют полное право требовать у своих председателей все протоколы собраний и финансовые документы для контроля их работы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, это ключевой инструмент борьбы с частыми в последнее время злоупотреблениями руководства СНТ. Депутат добавил, что в последнее время часто поступают жалобы на бездействие председателей или хищение средств. Закон предоставляет дачникам все необходимые способы защиты интересов. При незаконных начислениях нужно требовать документы, а в случае отказа — обращаться в надзорные органы. Председатель не вправе скрывать информацию о голосовании, а члены товарищества имеют право знакомиться со всеми протоколами и документами, отметил депутат.
Он также подчеркнул, что недопустимо совмещение должности председателя СНТ с платной государственной службой, а все случаи получения вознаграждений через третьих лиц требуют тщательной проверки.
