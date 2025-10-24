Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:04, 24 октября 2025Культура

23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

23-летняя Изабель Тейт умерла через 13 дней после премьеры ее первого сериала
Андрей Шеньшаков

Кадр: Фильм «9-1-1 Nashville»

Американская актриса Изабель Тейт, сыгравшая свою первую взрослую роль в сериале «911: Нэшвилл», ушла из жизни в возрасте 23 лет. Об этом сообщил портал Hollywood Reporter.

Агент девушки Ким Маккрей подтвердил изданию информацию о смерти артистки. Тейт скончалась 19 октября после борьбы с редкой и очень тяжелой формой нервно-мышечного заболевания — болезни Шарко-Мари-Тута. Родные актрисы назвали ее «полной огня, борцом, никогда не оправдывающейся своей инвалидностью».

Известно, что Изабель работала актрисой и моделью еще в детстве, но потом окончила Университет Теннесси по специальности «предпринимательство». Спустя несколько лет она вернулась к актерской карьере и сыграла первую крупную роль в шоу, премьера которого состоялась 6 октября.

Ранее стало известно, что ушел из жизни известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, сыгравший роль Пири Мехмеда-паши в культовом сериале «Великолепный век».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

    На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

    Дмитриев раскрыл мотив сторонников продолжения украинского конфликта

    23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

    Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

    Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

    Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

    В российском аэропорту ограничили полеты

    На Украине забили тревогу из-за критической ситуации в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости