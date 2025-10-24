Ценности
23-летняя Дженна Ортега оголила грудь на ковровой дорожке

Актриса Дженна Ортега в откровенном наряде появилась на ковровой дорожке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американская актриса Дженна Ортега оголилась прямо на ковровой дорожке. Ее снимки приводит Daily Mail.

23-летняя знаменитость появилась на премии InStyle Imagemaker Awards в лиловом кружевном платье с V-образным декольте, прозрачная ткань которого обнажала ее грудь. Телезвезда также надела серебристые босоножки, а также колье с драгоценными камнями. При этом волосы она решила распустить, а макияж предпочла в нюдовых тонах.

В сентябре Дженна Ортега также посетила телевезионную премию «Эмми» в откровенном наряде и привлекла внимание публики.

