42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом в откровенном топе

Актриса Наталья Рудова похвасталась прессом в откровенном топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в откровенном образе в спортзале. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда «Универа» предстала напротив зеркала в серых свободных штанах и укороченном топе бежевого оттенка. При этом она продемонстрировала рельефный пресс. В то же время звезда надела желтые кроссовки и собрала волосы в высокий конский хвост.

Ранее в октябре 42-летняя звезда «Универа» снялась с окровавленным лицом. Знаменитость пояснила, что делала процедуру плазмолифтинга.

