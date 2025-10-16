42-летняя звезда «Универа» снялась с окровавленным лицом

Актриса Рудова показала фото с окровавленным лицом в кабинете косметолога

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в окровавленным лицом в кабинете косметолога. Соответствующие кадры опубликованы в ее Telegram-канале, который насчитывает 51 тысячу подписчиков.

42-летняя звезда «Универа» показала фото, на котором сидит на медицинской кушетке. При этом на ее лицо и внешнюю сторону ладоней нанесена кровь. Знаменитость пояснила, что делала процедуру плазмолифтинга.

Помимо этого, Рудова призналась, что вводила под кожу гиалуроновую кислоту и сперму лосося для омоложения рук. «Кстати, на лице моя кровь — чистые стволовые клетки», — подчеркнула она.

Ранее в октябре 42-летняя звезда «Универа» показала фото в пиджаке на голое тело. Наталья Рудова продемонстрировала снимок, на котором позировала в черных брюках и без бюстгальтера.