Алаудинов рассказал о связанном с иностранными наемниками ВСУ изменении

Алаудинов сообщил о сокращении числа иностранных наемников в рядах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилось. Об этом изменении ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что основной ресурс иностранных наемников был сконцентрирован на направлении Курской области — для операции в российском регионе были подготовлены «достаточно серьезные силы и средства». Большая часть бойцов из западных стран — немцы, поляки, англичане, американцы, французы — была уничтожена, рассказал Алаудинов.

Кроме того, добавил он, наемники опасаются сражаться в рядах ВСУ из-за страха за собственные жизни. «Я так думаю, некоторые горячие головы чуть-чуть подостыли, увидев, что у нас тут не сафари, и приехать пострелять русских и уехать домой живыми не очень-то и получается», — заявил Алаудинов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по базе подготовки иностранных наемников в Черниговской области. В результате ВСУ потеряли порядка 200 бойцов, находившихся на территории лагеря.

