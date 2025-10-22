Бывший СССР
По базе подготовки иностранных наемников ВСУ нанесли комбинированный удар

ВСУ потеряли 200 бойцов после удара «Искандером» по лагерю иностранных наемников
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

ВС России нанесли комбинированный удар по базе подготовки иностранных наемников в Черниговской области. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 200 бойцов, находившихся на территории лагеря, сообщил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«Расчетами ОТРК "Искандер-М" и БПЛА "Герань-2" нанесен удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники», — уточнил собеседник агентства.

8 октября российские военные нанесли удар по лагерю штурмовиков ВСУ в Черниговской области. Там тренировались добровольцы, шла подготовка к штурмовым действиям при участии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

