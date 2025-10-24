Бывший СССР
Армия России уничтожила ЗРК NASAMS ВСУ на сумском направлении

ВС России уничтожили ЗРК NASAMS ВСУ близ Сум
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS украинских войск на сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Комбинированным ударом поражена позиция украинского зенитного ракетного комплекса, предположительно, NASAMS», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что уничтожены были и сама пусковая установка, и радиолокационная станция.

Ранее стало известно, что подконтрольные Киеву Запорожская и Сумская области подверглись массированному бомбовому удару. По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, по объектам противника были выпущены десятки корректируемых авиабомб (КАБ).

