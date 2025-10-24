ВС России уничтожили ЗРК NASAMS ВСУ близ Сум

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS украинских войск на сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Комбинированным ударом поражена позиция украинского зенитного ракетного комплекса, предположительно, NASAMS», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что уничтожены были и сама пусковая установка, и радиолокационная станция.

Ранее стало известно, что подконтрольные Киеву Запорожская и Сумская области подверглись массированному бомбовому удару. По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, по объектам противника были выпущены десятки корректируемых авиабомб (КАБ).