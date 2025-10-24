Бои за микрорайон Херсона застали ВСУ врасплох

Сальдо: Бои за микрорайон Херсона на Карантинном острове застали ВСУ врасплох

Начало боев за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове застало Вооруженные силы Украины (ВСУ) врасплох. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для противника это стало неожиданностью», — заявил он.

Как отметил губернатор, Карантинный остров открывает новые возможности для контроля западной части города.

Ранее Сальдо сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ведут бои за освобождение микрорайона Херсона Корабел. По его словам, несмотря на то, что украинские военные продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям, российские бойцы «плотно держат ситуацию под наблюдением», наносят удары по целям и уничтожают их.