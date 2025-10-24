Мир
24 октября 2025

Британский политик посоветовал прислушаться к Путину

Британский политик Гэллоуэй призвал прислушаться к словам Путина о Tomahawk
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Британский политик Джордж Гэллоуэй посоветовал европейским лидерам прислушаться к словам президента России Владимира Путина о последствиях ударов ракетами Tomahawk по российской территории. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — написал он.

Ранее Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства также подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».

