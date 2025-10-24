Экономика
16:32, 24 октября 2025Экономика

Российский особняк голливудской легенды оказался на грани разрушения

Во Владивостоке разрушается особняк звезды «Великолепной семерки» Юла Бриннера
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Российскому особняку голливудской легенды Юла Бриннера грозит разрушение. О состоянии памятника архитектуры пишет Telegram-канал Mash.

Дом располагается во Владивостоке на улице Алеутской. В XX веке им владел предприниматель Юлиус Бринер, чей внук, Юл Бриннер, стал одной из значимых фигур американской киноиндустрии. Русский эмигрант снимался в классических голливудских лентах «Великолепная семерка», «Соломон и царица Савская», «Тарас Бульба», «Десять заповедей» и стал лауреатом «Оскара» за роль в картине «Король и я».

Здание 1910 года постройки и является примером стиля романтический модерн. В 2021 году реставрировать его взялась компания FESCO. С момента начала работ подрядчик успел восстановить лепнину, старинную ванну и установил лифт. Однако теперь ремонтные работы приостановлены из-за согласования. Не защитив от погодных условий, рабочие оставили фасад особняка на растерзание дождям и холодам, отчего он может пойти трещинами. С приходом настоящих морозов покрыть облицовку специальной защитной краской уже будет невозможно, что лишь усугубит состояние памятного здания, обеспокоены горожане.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила о намерении приобрести заброшенную дачу Фаберже для дальнейшей реставрации. Впоследствии знаменитость хочет открыть там музей и бутик-отель.

