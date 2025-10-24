Экономика
15:31, 24 октября 2025Экономика

Части россиян пообещали тепло

Гидрометцентр: На юге России потеплеет до плюс 22 градусов
Мария Черкасова

На юге России ожидается теплая погода с максимальным превышением климатической нормы на 3-6 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В выходные, 25 и 26 октября, дневная температура будет составлять плюс 10-17 градусов, местами плюс 18-21 градус. На черноморском побережье ожидается плюс 15-20 градусов, в районе Туапсе-Сочи до плюс 22 градусов, в горах Северного Кавказа днем плюс 7-12 градусов, местами до плюс 16 градусов, в Чеченской Республике и Дагестане до плюс 20 градусов.

В Крыму в пятницу, 24 октября вечером и ночью, а также утром 25 октября ожидаются сильные и очень сильные дожди с грозами и штормовым ветром до 20-25 метров в секунду. В воскресенье погода будет умеренно дождливой, а в понедельник снова пройдут сильные дожди с сильным ветром. В воскресение и понедельник воздух прогреется до плюс 15-19 градусов.

Сильные грозовые дожди 24-26 октября ожидаются в Краснодарском крае, 26 октября — в Астраханской области и Адыгее, 25-26 октября — в Ростовской области, где дождям и ливням будут сопутствовать грозы, град и порывистый ветер до 22 метров в секунду.

На Северном Кавказе также прогнозируется штормовая погода. В пятницу и воскресенье в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, 26 октября в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республике пройдет сильный дождь с грозой, в горах Кабардино-Балкарии выпадет снег и мокрый снег с ветром 15-20 метров в секунду; в горах Ингушетии ветер усилится до 24 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал, что погода в Москве в последнюю неделю октября вернется к климатической норме, которую она в настоящее время превышает.

